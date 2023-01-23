『Logicool G ロジクール G PRO X ゲーミングキーボード G-PKB-002用 交換スイッチアクセサリー GX リニア 静音【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 23時 52分に出品され05月03日 23時 52分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Logicool G ロジクール G PRO X ゲーミングキーボード G-PKB-002用 交換スイッチアクセサリー GX リニア 静音



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.86 cm

横幅 : 15.75 cm

奥行 : 18.54 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。