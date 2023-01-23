『内蔵マイク、ホワイトとパイルPWBH18WT防水のBluetoothストリーミングワイヤレスヘッドフォン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 45分に出品され03月07日 10時 45分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|内蔵マイク、ホワイトとパイルPWBH18WT防水のBluetoothストリーミングワイヤレスヘッドフォン
|ブランド名
|商品コメント
| Builtin Bluetooth & Microphone Allow Wireless Music Streaming and Call Answering
Works with iPhone Android Smartphones iPad Tablets MP3 Players etc.
Marine Grade IP64 Water Resistant Construction Simple Button Controls
Comfortable and Snug OvertheEar Style Builtin Rechargeable Battery 7 Hour Average Life
HighFidelity Sound Reproduction Bluetooth Range 10 Meters Includes Additional Earbuds
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0068888745086
商品コード
YS0000045636412196
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落札価格7756円
508 入札履歴
終了
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