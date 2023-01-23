『スターウォーズ ホットウィール ダイキャスト ビークル リパブリック アタック ガンシップ / STAR WARS 2015 HOT WHEELS D【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月03日 07時 34分に出品され05月03日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 スターウォーズ ホットウィール ダイキャスト ビークル リパブリック アタック ガンシップ / STAR WARS 2015 HOT WHEELS DIECAST VEHICLE REPUBLIC ATTACK GUNSHIP 【並行輸入品】最新 映画 TV ブランド名 マテル(MATTEL) 商品コメント Kids will love this assortment of iconic Star Wars die-cast starships.

Flight Navigator empowers kids to “fly” their starships.

Flight Navigator doubles as a display stand so kids can show off their collection.

Collectible scale and authentic design.

Makes a great gift for kids， collectors and Star Wars fans of all ages.

Kids will love this collection of iconic Star Wars vehicles

Flight Navigator lets kids "fly" their starships

Flight Navigator doubles as a display stand so kids can show off their collection

In a collectible scale thats small enough to fit in a pocket

Makes a great gift for fans of all ages 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ その他おもちゃ

JANコード/ISBNコード 0792158403085

商品コード YS0000046037474010