『マモルチャン ランドセルカバー ポリエステル クロ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 20時 55分に出品され03月28日 20時 55分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マモルチャン ランドセルカバー ポリエステル クロ
【商品説明】
・メイン素材: ナイロン・ポリエステル
・収納可能サイズ: 選択なし
・留め具の種類: 無し
・表地: ポリエステル
・表地:ポリエステル
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 23.20 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7756円
399 入札履歴
終了
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