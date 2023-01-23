『マモルチャン ランドセルカバー ポリエステル クロ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 20時 55分に出品され03月28日 20時 55分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マモルチャン ランドセルカバー ポリエステル クロ



【商品説明】

・メイン素材: ナイロン・ポリエステル

・収納可能サイズ: 選択なし

・留め具の種類: 無し

・表地: ポリエステル

・表地:ポリエステル



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 23.20 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。