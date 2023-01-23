『DT ファンワークハーネス Working Dog Do Not Pet 黒地に黄色の飾り XL 胴回り サイズ 86cm ― 119cm対応【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 19時 23分に出品され03月09日 19時 23分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 DT ファンワークハーネス Working Dog Do Not Pet 黒地に黄色の飾り XL 胴回り サイズ 86cm ― 119cm対応 ブランド名 Dean & Tyler 商品コメント ヨーロッパの品質の高い商品です

中型〜超大型犬用

Dean & Tyler オリジナル商品 商品カテゴリ KAFKALOTTA ペット用品 犬 首輪・ハーネス・リード ペット用品、生き物 犬用品 首輪、ハーネス、リード その他首輪、ハーネス、リード

JANコード/ISBNコード 0783583815475

商品コード YS0000046838396478