『ロイヤルカナン BHN ゴールデンレトリバー 成犬・高齢犬用 3kg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 17分に出品され03月05日 03時 17分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン BHN ゴールデンレトリバー 成犬・高齢犬用 3kg



【商品説明】

・栄養成分：粗タンパク（％以上）23.0%以上、粗脂肪（％以上）11.0%以上、粗灰分（％以下）6.6%以下、粗繊維（％以下）4.9%以下、水分（％以下）9.5%以下



【サイズ】

高さ : 14.30 cm

横幅 : 28.30 cm

奥行 : 44.70 cm

重量 : 3.79 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。