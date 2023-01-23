『ペティオ (Petio) Ethical Door エシカルドア 迷彩ショルダーリード ブラック 犬【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 10時 40分に出品され05月06日 10時 40分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペティオ (Petio) Ethical Door エシカルドア 迷彩ショルダーリード ブラック 犬
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 14.70 cm
奥行 : 25.20 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7756円
135 入札履歴
終了
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