『ペティオ (Petio) Ethical Door エシカルドア 迷彩ショルダーリード ブラック 犬【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 10時 40分に出品され05月06日 10時 40分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペティオ (Petio) Ethical Door エシカルドア 迷彩ショルダーリード ブラック 犬



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 14.70 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。