『Ultimate Direction Unisex Comfort Belt Plus 6.0 Added Storage for Race Run【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 21時 09分に出品され03月18日 21時 09分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Ultimate Direction Unisex Comfort Belt Plus 6.0 Added Storage for Race Run or Walk Onyx Medium
|ブランド名
|商品コメント
| Your perfect answer to comfy and sleek gear storage on training runs or fast and light trail races
Multiple size options stretch fabric and a magnetic belt closure offer a secure fit for every body type. Ample storage options allow you to store essentials so you’re always prepared for the trail ahead
Storage Rear secure zippered pocket perfect for phone or other larger items. 2 additional unsecure side stash pockets
Fit 5 Sizes for accurate fit
Specs 2.6 oz/73 grams Size Small
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0054003842358
商品コード
YS0000046838377138
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落札価格7756円
483 入札履歴
終了
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