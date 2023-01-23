『Ultimate Direction Unisex Comfort Belt Plus 6.0 Added Storage for Race Run【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 21時 09分に出品され03月18日 21時 09分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Ultimate Direction Unisex Comfort Belt Plus 6.0 Added Storage for Race Run or Walk Onyx Medium ブランド名 商品コメント Your perfect answer to comfy and sleek gear storage on training runs or fast and light trail races

Multiple size options stretch fabric and a magnetic belt closure offer a secure fit for every body type. Ample storage options allow you to store essentials so you’re always prepared for the trail ahead

Storage Rear secure zippered pocket perfect for phone or other larger items. 2 additional unsecure side stash pockets

Fit 5 Sizes for accurate fit

Specs 2.6 oz/73 grams Size Small 商品カテゴリ KAFKALOTTA スポーツ＆アウトドア ランニング・ジョギング ランニングポーチ スポーツ マラソン、ランニング バッグ ウエストポーチ

JANコード/ISBNコード 0054003842358

商品コード YS0000046838377138