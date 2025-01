取寄 | シナトラ | Zing Went the Strings of My Heart |採譜. Jon Harpin ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

商品タイトル:Zing Went the Strings of My Heart

James Hanley / transcribed by Jon Harpin

商品形状: ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 | 総譜+パート譜

品番:Lush Life Music LLH2012

送料:この商品は、ヤマト運輸のネコポスまたは日本郵便のゆうパケットでの発送であれば送料無料になります。また、これらの方法で送ることができず上位の発送方法に当店都合で変更する場合がございますが、その際には送料の差額は当店で負担させていただきます。

※この商品は、ご注文を頂いてから取り寄せをさせていただきます。また、その際出版社の事情により絶版や長期品切れによりで入手不可能になってしまう場合も希にございます。