『取寄 | Why Dont You Do Right | Joe McCoy / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 17時 47分に出品され03月25日 17時 47分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品タイトル：Why Dont You Do Right
Joe McCoy / transcribed by Myles Collins
商品形状: ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 | 総譜+パート譜
品番：Lush Life Music LLM2081
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取寄 | Thats My Style | Cy Coleman ・ Peggy Lee / 採譜. Jon Harpin ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
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¥ 7755
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¥ 7755
取寄 | エラ | Night and Day | Cole Porter / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
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¥ 7755
取寄 | Is You Is or Is You Aint My Baby | Billy Austin / arr. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Home for the Holidays | Al Stillman ・ Robert Allen / arr. Alan Glasscock ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Hard Hearted Hannah | Jack Yellon ・ Milton Ager / 採譜. Jon Harpin ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
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¥ 7755
取寄 | Baby Its Cold Outside | Frank Loesser / 採譜. Alan Glasscock ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
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¥ 7755
取寄 | Amapola | Joseph M. Lacalle / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Always True to You Darling in My Fashion | Cole Porter / arr. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Aint That a Kick in the Head | Coler Porter / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | 試聴可 | White Cliffs of Dover | Nat Burton ・ Walter Kent / arr. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | What are you doing New Years Eve | Frank Loesser / arr. Jon Harpin ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | The Nearness of You | Hoagy Carmichael / 採譜. Alan Glasscock ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | [試聴可]That Ole Devil Called Love (Vocal Key in Ab) | arr. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
落札価格7755円
728 入札履歴
終了
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