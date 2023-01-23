『取寄 | 試聴可 | Star Dust | Hoagy Carmichael / arr. Bill Finegan ・ 採譜. Alan Glasscock ( ビッグバンド | 楽譜 )【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 02時 57分に出品され04月12日 02時 57分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品タイトル：Star Dust
Hoagy Carmichael / 編曲：Bill Finegan ・ Transcribed by Alan Glasscock
商品形状: ビッグバンド | 楽譜 | 総譜+パート譜
品番：Lush Life Music LLG1277
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落札価格7755円
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