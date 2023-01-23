『取寄 | Swing Low Sweet Chariot | 伝承曲 ( ビッグバンド | 楽譜 )【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 15時 42分に出品され03月20日 15時 42分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品タイトル：Swing Low Sweet Chariot
伝承曲 | Traditional / transcribed by Myles Collins
商品形状: ビッグバンド | 楽譜 | 総譜+パート譜
品番：Lush Life Music LLM1173
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¥ 7755
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¥ 7755
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¥ 7755
取寄 | Rock-a-Bye Basie | Count Basie ・ Lester Young and Shad Collins / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
落札価格7755円
820 入札履歴
終了
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