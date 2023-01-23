『Corner Pocket | Freddie Green / arr. Ernie Wilkins ・ 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 21時 42分に出品され03月07日 21時 42分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品タイトル：Corner Pocket
Freddie Green / 編曲：Ernie Wilkins ・ transcribed by Myles Collins
商品形状: ビッグバンド | 楽譜 | 総譜+パート譜
品番：Lush Life Music LLM1220
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取寄 | Symphony in Riffs | Benny Cater / 採譜. Alan Glasscock ・ Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | 12th Street Rag | Euday Bowman / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | 試聴可 | Clarinet A La King | Eddie Sauter / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Hot Toddy | Herb Handler ・ Ralph Flanagan / arr. Reg Owen ・ 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | 試聴可 | Paganini Caprice XXIV | Niccolo Paganini / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | 試聴可 | Clarinade | Mel Powell / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | 試聴可 | Limehouse Blues | P. Braham / arr. Spud Murphy ・ transcibed by Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | 試聴可 | Jam Session | James Mundy / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | James Session | Jack Matthias / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | All of Me | Seymour Simons ・ Gerald Marks / arr. Billy Byers ・ 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Ol Man River | Jerome Kern / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | TDs Boogie Woogie | Clarence Smith / arr. Tommy Dorsey ・ Trascribed by Alan Glasscock ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
試聴可 | Roll Em Pete | Mary Lou Williams ・ Jules Styne / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | B-19 | Harry James ・ Alvin Holmes / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Thunderbird | George Williams ・ Ray Anthony / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Music Makers | Harry James ・ Don Raye / arr. Jack Matthias ・ 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Ciribiribin | Alberto Pestalozza / arr. Jack Lawrence ・ 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | 試聴可 | Autumn Leaves | Joseph Kosma / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
落札価格7755円
157 入札履歴
終了
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