『取寄 | Thunderbird | George Williams ・ Ray Anthony / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 14時 56分に出品され03月19日 14時 56分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品タイトル：Thunderbird
George Williams ・ Ray Anthony / transcribed by Myles Collins
商品形状: ビッグバンド | 楽譜 | 総譜+パート譜
品番：Lush Life Music LLM1206
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取寄 | Swing Low Sweet Chariot | Traditional / arr. Bill Finegan ・ 採譜. Alan Glasscock ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Trumpet Boogie | Ray Anthony ・ George Williams / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
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¥ 7755
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¥ 7755
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¥ 7755
取寄 | 試聴可 | Dont Be That Way | Benny Goodman ・ Edgar Sampson and Mitchell Parish / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Cherokee | Ray Noble / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | In a Mellow Tone | Duke Ellington / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Long Tall Mama | Arletta May / arr. Billy May ・ 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
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¥ 7755
取寄 | The Sorcerer | Carl Fritsche ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Pick Up The Pieces | Ball， Duncan， Gorrie， Stuart， Mcintosh， and Mcintyre / arr. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | 試聴可 | One Note Samba | アントニオ・カルロス・ジョビン ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Kittys Waltz | Carl Fritsche ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Down for the Counts | Dick Burlant ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Chu Cho | Paquito DRivera / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
試聴可 | Youll Never Know | Harry Warren / arr. Dick Burlant ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Youre Driving Me Crazy | Walter Donaldson / arr. Billy May ・ 採譜. Jon Harpin ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7755
落札価格7755円
718 入札履歴
終了
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