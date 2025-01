BRIGHTZ ステップワゴンスパーダ RK5 RK6 超鏡面ステンレスメッキドアハンドルカバーノブ ハーフカバータイプ 黒 スマート有 D【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

BRIGHTZ ステップワゴンスパーダ RK5 RK6 超鏡面ステンレスメッキドアハンドルカバーノブ ハーフカバータイプ 黒 スマート有 D



【商品説明】

・Door Knob Garnish Door Handle Cover Door Knob Door Knob Cover Door Handle Garnish

・Even with the same product, there are various names and generic names, so some of them are listed below.

・Garnish Door Handle Cover Knob Handle Outwear

・Outer Door Handle Cover Side Bezel Panel Door Handle Bezel Door Out



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 4.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。