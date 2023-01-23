『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) キャンプ用品 椅子 チェア スチールポール チェアモック用スタンドII ブラック UD-20【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 12時 12分に出品され03月16日 12時 12分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) キャンプ用品 椅子 チェア スチールポール チェアモック用スタンドII ブラック UD-20
【商品説明】
・サイズ:幅約175cm×奥行約84cm×高さ約110cm
・セット内容:チェアモック用スタンド×1/収納袋×1
・仕様:重量：約8kg/耐荷重：約80kg
・材質:本体：鉄(粉体塗装)/フック、補強バー：鉄(亜鉛めっき)
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 95.00 cm
重量 : 9.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7755円
118 入札履歴
終了
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