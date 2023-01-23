『3点セット Uniton 70cm鬼の金棒 赤 (棍棒/金砕棒/こん棒)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 22時 36分に出品され03月15日 22時 36分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

3点セット Uniton 70cm鬼の金棒 赤 (棍棒/金砕棒/こん棒)



【商品説明】

・サイズ:直径約8cm(最大部)×長さ約70cm

・セット内容:金棒のおもちゃ×3

・仕様:重量：約260g

・材質:ポリウレタン



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。