『3点セット Uniton 70cm鬼の金棒 赤 (棍棒/金砕棒/こん棒)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 22時 36分に出品され03月15日 22時 36分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
3点セット Uniton 70cm鬼の金棒 赤 (棍棒/金砕棒/こん棒)
【商品説明】
・サイズ:直径約8cm(最大部)×長さ約70cm
・セット内容:金棒のおもちゃ×3
・仕様:重量：約260g
・材質:ポリウレタン
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7755円
125 入札履歴
終了
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