『アムール（Amour） 先染二重ガーゼストライプ レディース パジャマグレー/L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 09分に出品され03月18日 21時 09分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アムール（Amour） 先染二重ガーゼストライプ レディース パジャマグレー/L
【商品説明】
・お手入：洗濯ネット使用。塩素漂白剤による漂白はできません。
・メイン素材: 綿
・上着/着丈70|肩幅43|バスト106|裾廻り107|袖丈54|裄丈75|袖口29|袖幅43 パンツ/ズボン丈95|ヒップ104|ウエスト60|ズボン裾口39|股上27|股下68|わたり67
・原産国：中国
・素材構成: 100% 綿
・綿100％
【サイズ】
高さ : 4.32 cm
横幅 : 23.88 cm
奥行 : 34.80 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7755円
499 入札履歴
終了
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