『FENCHILIN 女優ミラー ライト付き 鏡 卓上 ハリウッドミラー 卓上ミラー 卓上鏡 化粧鏡 女優鏡 led ミラー 三色照明モード【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 20時 33分に出品され04月16日 20時 33分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FENCHILIN 女優ミラー ライト付き 鏡 卓上 ハリウッドミラー 卓上ミラー 卓上鏡 化粧鏡 女優鏡 led ミラー 三色照明モード
【商品説明】
・10倍拡大鏡：吸盤式10倍拡大鏡が付き、毛穴の状態やアイラインのズレもチェックでき、肌の細やかい状況とスキンケアをしっかり把握します。視力が低下して見えづらい方に、メガネがなくてもメイクできます、メイクも便利です。
・3種類の調色モード・無段階調光：スマートなタッチパネルでワンタッチで、楽々、簡単操作できます。短押すと穏やかなウォームライト(電球色)と太陽光に近い自然なナチュラルライト（昼白色）と清々しい爽やかなクールライト(昼光色)3種類の調色モードを選択できます。長押しすると、自由に明るさを無段階調整することができます。最大2000ルクス明るさ調節ができます。朝方・夜など暗い時間帯でも洗面所
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 56.00 cm
奥行 : 66.00 cm
重量 : 5.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7755円
960 入札履歴
終了
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