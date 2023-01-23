『ミチコロンドン 礼 日本製 装フォーマルネクタイ ポケットチーフ2点セット CPN-167【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 16時 09分に出品され04月21日 16時 09分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミチコロンドン 礼 日本製 装フォーマルネクタイ ポケットチーフ2点セット CPN-167
【商品説明】
・グレー、シルバーグレーのストライプ
・サイズ 縦143センチ×幅8センチ
・メイン素材: シルク
・商品説明 写真と多少の色の異なりはご了承下さい
・日本製
・材 質 シルク１００％
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 26.20 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7755円
138 入札履歴
終了
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