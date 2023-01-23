『ミチコロンドン 礼 日本製 装フォーマルネクタイ ポケットチーフ2点セット CPN-167【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 16時 09分に出品され04月21日 16時 09分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミチコロンドン 礼 日本製 装フォーマルネクタイ ポケットチーフ2点セット CPN-167



【商品説明】

・グレー、シルバーグレーのストライプ

・サイズ 縦143センチ×幅8センチ

・メイン素材: シルク

・商品説明 写真と多少の色の異なりはご了承下さい

・日本製

・材 質 シルク１００％



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 26.20 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ミチコロンドン

礼

日本製

装フォーマルネクタイ

ポケットチーフ2点セット

CPN-167