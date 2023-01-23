『TRUSCO(トラスコ) 荷崩れ防止粘着ベルト 幅600mm×長さ4.4m TRLPB600【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 01時 05分に出品され03月07日 01時 05分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TRUSCO(トラスコ) 荷崩れ防止粘着ベルト 幅600mm×長さ4.4m TRLPB600



【商品説明】

・厚み(mm):0.3

・幅(mm):600

・最大使用荷重(kg):250

・色:グレー

・質量(g):700

・長さ(m):4.4



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 64.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。