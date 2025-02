ロス・インディオス 大全集 昭和ヒット歌謡をうたう (CD5枚組 全100曲) 別冊歌詞集付 ボックスケース入 (ミュージック 音楽)【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

ロス・インディオス 大全集 昭和ヒット歌謡をうたう (CD5枚組 全100曲) 別冊歌詞集付 ボックスケース入 (ミュージック 音楽)



コモエスタ赤坂」やシルヴィアをヴォーカルに迎えての「別れても好きな人」など、数々のオリジナルヒット曲、昭和歌謡の代表曲から人気のラテン音楽まで、ムードコーラスグループ“ロス・インディオス”の魅力が満載の5枚組CDボックス。

制作:ユニバーサル ミュージック



[DISC1]

オリジナル・ヒット集

01 コモエスタ赤坂

(オリジナル・バージョン)

02 知りすぎたのね

03 別れても好きな人 with シルヴィア

04 それぞれの原宿 with シルヴィア

05 うそよ今夜も with シルヴィア

06 今夜だ...



