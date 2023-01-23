『ロス・インディオス 大全集 昭和ヒット歌謡をうたう (CD5枚組 全100曲) 別冊歌詞集付 ボックスケース入 (ミュージック 音楽)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 13分に出品され03月27日 22時 13分に終了予定です。即決価格は7,754円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
の映像ソフト CD DVD 音楽 楽器
昭和ヒット歌謡からラテン音楽まで魅力満載！音楽ＣＤ BOX仕様
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【商品名】
ロス・インディオス 大全集 昭和ヒット歌謡をうたう (CD5枚組 全100曲) 別冊歌詞集付 ボックスケース入 (ミュージック 音楽)
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【商品内容】
コモエスタ赤坂」やシルヴィアをヴォーカルに迎えての「別れても好きな人」など、数々のオリジナルヒット曲、昭和歌謡の代表曲から人気のラテン音楽まで、ムードコーラスグループ“ロス・インディオス”の魅力が満載の5枚組CDボックス。
制作：ユニバーサル ミュージック
[DISC1]
オリジナル・ヒット集
01 コモエスタ赤坂
（オリジナル・バージョン）
02 知りすぎたのね
03 別れても好きな人 with シルヴィア
04 それぞれの原宿 with シルヴィア
05 うそよ今夜も with シルヴィア
06 今夜だ...
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※下には「注意事項」もございます。必ずご確認ください。
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落札価格7754円
269 入札履歴
終了
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