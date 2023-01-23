『リュック サック 刺繍入り 黒 ブラック ホワイト (キースヘリング) メンズ レディース おしゃれ アウトドア 大容量 (ヒューマンハート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 50分に出品され03月08日 02時 50分に終了予定です。即決価格は7,754円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リュック サック 刺繍入り 黒 ブラック ホワイト (キースヘリング) メンズ レディース おしゃれ アウトドア 大容量 (ヒューマンハート



【商品説明】

・タテ：41cm ヨコ：27cm マチ：16cm

・ポケットの数:1(外側1/内側0)

・メイン素材: ポリエステル

・原産国：中国

・収納可能サイズ：Ａ4サイズ収納可

・留め具の種類: バックル

・留め具の種類：バックル×ロープ



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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