『東京Deco 9型 ポータブル 液晶テレビ 長時間再生 地デジ 9インチ 録画機能搭載 車載用バック 大容量電池搭載 長時間再生/マルチプレ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 32分に出品され03月28日 19時 32分に終了予定です。即決価格は7,754円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
東京Deco 9型 ポータブル 液晶テレビ 長時間再生 地デジ 9インチ 録画機能搭載 車載用バック 大容量電池搭載 長時間再生/マルチプレ
【商品説明】
・[サイズ] 約(幅)224×(奥行)26.5×(高さ)144mm / [重量] 約510g
・[テレビ受信] 地上デジタル放送(UHF/物理CH：13～62ch)
・[出入力端子] AV入力・HDMI入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USB端子×2・miniB-CASスロット
・[液晶パネル] 9インチ / LEDバックライト / 800×480
・[録画機能] 外付けHDDまたはUSBで録画可能(フルセグ1GBあたり約10分録画)※メモリー、HDDは別売り
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 22.60 cm
奥行 : 31.90 cm
重量 : 1.15 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7754円
993 入札履歴
終了
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