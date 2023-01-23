『東京Deco 9型 ポータブル 液晶テレビ 長時間再生 地デジ 9インチ 録画機能搭載 車載用バック 大容量電池搭載 長時間再生/マルチプレ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 32分に出品され03月28日 19時 32分に終了予定です。即決価格は7,754円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東京Deco 9型 ポータブル 液晶テレビ 長時間再生 地デジ 9インチ 録画機能搭載 車載用バック 大容量電池搭載 長時間再生/マルチプレ



【商品説明】

・[サイズ] 約(幅)224×(奥行)26.5×(高さ)144mm / [重量] 約510g

・[テレビ受信] 地上デジタル放送(UHF/物理CH：13～62ch)

・[出入力端子] AV入力・HDMI入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USB端子×2・miniB-CASスロット

・[液晶パネル] 9インチ / LEDバックライト / 800×480

・[録画機能] 外付けHDDまたはUSBで録画可能(フルセグ1GBあたり約10分録画)※メモリー、HDDは別売り



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 22.60 cm

奥行 : 31.90 cm

重量 : 1.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。