『Nikon 双眼鏡 アキュロンT02 8x21 ダハプリズム式 8倍21口径 グリーン ACULON ACT028X21GR【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 00時 17分に出品され04月13日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,753円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Nikon 双眼鏡 アキュロンT02 8x21 ダハプリズム式 8倍21口径 グリーン ACULON ACT028X21GR



【商品説明】

・Nikonの双眼鏡入門機、8倍モデル

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・レンズには多層膜コーティングを施し、明るい視界を確保

・一眼レフカメラのレンズを作り続けるNikonだからこそできる、クオリティーの高いレンズでクリアな視界を実現

・日常でカジュアルの使いこなせる、軽量・コンパクトモデル

・首から提げられるネックストラップや、持ち運びに必要なソフトケースも付属



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。