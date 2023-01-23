『SABBAT(サバト) IPX5防水・リモコン・マイク対応 ・本体6時間再生・ 片耳5g・インナーイヤー型完全ワイヤレスイヤホン X12 U【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 07時 40分に出品され03月26日 07時 40分に終了予定です。即決価格は7,753円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SABBAT(サバト) IPX5防水・リモコン・マイク対応 ・本体6時間再生・ 片耳5g・インナーイヤー型完全ワイヤレスイヤホン X12 U



【商品説明】

・IPX5防水(Sweat Waterproof)

・True Wireless Stereo Plusテクノロジー

・イヤホンタイプ：インナーイヤー型

・クアルコムQCC3020チップセット

・ドライバーユニット：14.2mm ドライバー

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ワイヤレス・接続端子：Bluetooth 5.0

・感度：120±5db



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 15.90 cm

奥行 : 15.90 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。