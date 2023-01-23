『キャットタワー 突っ張り，木登りタワー スリム 突っ張り棒 爪研ぎ 省スペース 安定 運動不足解消 猫おもちゃ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 09分に出品され03月30日 03時 09分に終了予定です。即決価格は7,753円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：44.5*48.5*24.5。5つの踏み板5つの猫つかみ柱2つの支持台面。多機能製品、猫用ベッド、遊び、休憩、睡眠に共通しています。猫の天性は高いところが好きで、ジャンプとスリングが好きで、猫の天性を満たすことができて、高いところにジャンプしてよく周りを観察することができて、最高の視野、とても速い反応、猫の好奇心を満たすことができて、また上でスリングをして、圧力を解放します。上下の2つの台座でわかって支えているので、猫はジャンプが安定しています