『AIFY キャットタワー 突っ張り つっぱりタイプ スリム ハンモック付き 多頭飼い 運動不足解消 ストレス解消 省?【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 18時 33分に出品され03月31日 18時 33分に終了予定です。即決価格は7,753円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【運動不足とストレスを解消】：好奇心が旺盛で活発な猫が多いので、上下運動やジャンプ、爪とぎができるタワーが喜ばれるでしょう。遊び、休み、爪研ぎだけではなく、3段階設計で登ったり降りたりできるので、ネコちゃんの運動不足を解消し、より健康的な暮らしをサポートします。