『カシェリエ バッグ C7386 レディース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 09時 30分に出品され04月30日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,753円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カシェリエ バッグ C7386 レディース
【商品説明】
・ショルダー全長:55cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ20cmxヨコ15cmxマチ6cm
・ポケットの数:1(外側0/内側1)
・留め具の種類: マグネット
・表地: ナイロン
・重量:190g
【サイズ】
高さ : 1.52 cm
横幅 : 17.02 cm
奥行 : 22.10 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7753円
72 入札履歴
終了
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