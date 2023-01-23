『カシェリエ バッグ C7386 レディース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 09時 30分に出品され04月30日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,753円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

カシェリエ バッグ C7386 レディース



【商品説明】

・ショルダー全長:55cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ20cmxヨコ15cmxマチ6cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・留め具の種類: マグネット

・表地: ナイロン

・重量:190g



【サイズ】

高さ : 1.52 cm

横幅 : 17.02 cm

奥行 : 22.10 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ カシェリエ

バッグ

C7386

レディース