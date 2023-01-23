『ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 プランター H12D-GC GCガーデンクリーム 深12号 長さ 37cm 奥行 37【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 09分に出品され03月30日 03時 09分に終了予定です。即決価格は7,753円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 プランター H12D-GC GCガーデンクリーム 深12号 長さ 37cm 奥行 37
【商品説明】
・内寸 長さ33cm×奥行き33cm×深さ36cm
・土を直接入れて野外で使用できます！
・外寸 長さ37cm×奥行き37cm×高さ41cm
・日本製
・木製 深型12号鉢 容量・約39リットル
・色はガーデンクリーム
【サイズ】
高さ : 41.00 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 45.01 cm
重量 : 8.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7753円
820 入札履歴
終了
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