『天然 岩手の名水 仙人秘水 1.1L×12本×2ケースセット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 34分に出品され03月27日 20時 34分に終了予定です。即決価格は7,753円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
天然 岩手の名水 仙人秘水 1.1L×12本×2ケースセット
【商品説明】
・原材料 ：水(鉱泉水)
・商品名 ：仙人秘水 1100ml／本
・成分分析表 （100mlあたり）：・エネルギー/タンパク質/脂質/糖質 ０ ・ナトリウム 0.26mg・カリウム0.04mg ・カルシウム 1mg・マグネシウム 0.082mg・ ＰＨ／硬度 ８．８（弱アルカリ性）２８ｍｇＬ（軟水）
・採水地：岩手県釜石市
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7753円
150 入札履歴
終了
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