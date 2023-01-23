『天然 岩手の名水 仙人秘水 1.1L×12本×2ケースセット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 34分に出品され03月27日 20時 34分に終了予定です。即決価格は7,753円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

天然 岩手の名水 仙人秘水 1.1L×12本×2ケースセット



【商品説明】

・原材料 ：水(鉱泉水)

・商品名 ：仙人秘水 1100ml／本

・成分分析表 （100mlあたり）：・エネルギー/タンパク質/脂質/糖質 ０ ・ナトリウム 0.26mg・カリウム0.04mg ・カルシウム 1mg・マグネシウム 0.082mg・ ＰＨ／硬度 ８．８（弱アルカリ性）２８ｍｇＬ（軟水）

・採水地：岩手県釜石市





【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。