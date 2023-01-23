『Whatna 2WAYハンドル 革 ミニセカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ ボックス型 6枚カード収納 小銭入 カジュアル フォーマル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 14時 31分に出品され03月17日 14時 31分に終了予定です。即決価格は7,753円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Whatna 2WAYハンドル 革 ミニセカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ ボックス型 6枚カード収納 小銭入 カジュアル フォーマル
【商品説明】
・1.重量： 約0.6kg
・2.メイン素材：合成皮革
・3.サイズ：約24*9*13cm ipad mini収納可
・4.収納仕様内部：メインポケット*1、カードポケット×6、ファスナー小銭入れ×1、札入れx1
・5.品名：メンズ バッグ フォーマル可、フォーマル バッグ 結婚式 用、ビジネスセカンドバッグ メンズ、小型 クラッチ、ビジネス クラッチバッグ 通勤用 メンズ
・ストラップの種類: ダブルハンドル
・留め具の種類: ジッパー
・表地: レザー，合成皮革
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 28.80 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7753円
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終了
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