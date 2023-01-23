『ヒュンメル ジャケット PRO パデッドフーデッドジャケット メンズ HAW2112 インディゴネイビー (71) M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 04時 56分に出品され04月13日 04時 56分に終了予定です。即決価格は7,753円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ヒュンメル] ジャケット PRO パデッドフーデッドジャケット メンズ HAW2112 インディゴネイビー (71) M



【商品説明】

・Material Composition: Outer Fabric: 92% polyester， 8% polyurethane; Switch: 100% polyester; Filling: 100% polyester; Lining: 100% polyester

・Material: Outer Fabric: 92% polyester， 8% polyurethane; Switch: 100% polyester; Filling: 100% polyester;

This padded hood jacket combines mobility and warmth.



【サイズ】

高さ : 9.10 cm

横幅 : 37.40 cm

奥行 : 59.50 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。