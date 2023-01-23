『これだけは知っておきたい日本仏教文化事典【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 07時 29分に出品され04月20日 07時 29分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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