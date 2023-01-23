『スカパープレミアムサービスチューナー『TZ-HR400P』用リモコン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 10時 46分に出品され04月10日 10時 46分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スカパープレミアムサービスチューナー『TZ-HR400P』用リモコン



【商品説明】

・※パナソニック スカパー プレミアムサービス チューナー（TZ-HR400P）には、リモコンが同梱されています。

・電池は同梱していません。



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 5.70 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。