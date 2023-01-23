『山下工芸(Yamasita craft) 手提盛篭膳 白竹 大 18017280【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 11時 20分に出品され03月24日 11時 20分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ:W32×D30×H25cm
寿工芸 パワーサーモ ET-1000X
¥ 7747
寿工芸 パワーサーモ ET-1000X
¥ 7747
寿工芸 パワーサーモ ET-1000X
¥ 7747
寿工芸 ICパワーサーモ ET-1000X
¥ 7746
enesco Disney Showcase クチュールデフォース ジャスミン スタイリッシュ 6008691
¥ 7746
enesco Disney Showcase クチュールデフォース ジャスミン スタイリッシュ 6008691
¥ 7746
山下工芸 有田焼 盛皿 有田焼 ルリ天目12号皿 36.5×5cm 735410931
¥ 7745
山下工芸 有田焼 盛皿 有田焼 ルリ天目12号皿 36.5×5cm 735410931
¥ 7745
山下工芸(Yamashita kogei) 花器 ナチュラル φ19×H21cm 白竹 立山 ミニ 712542
¥ 7743
浅草 銅銀銅器店 純銅製 玉子焼鍋 小（13.5cm ×16.5cm）職人歴40年の星野さんが作る卵焼き器
¥ 7742
杜仲茶 国産 無農薬 長野県又は熊本県産60g(2g×30パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7739
山下工芸 丸盛皿 備前9.0幅広皿 28.2×3.4cm 728122221
¥ 7736
OSK 黒烏龍茶 52パック 20袋
¥ 7734
ジャスミン茶 パウダー ブレンディ (R) ザリットル ジャスミン茶 （4.8g 6本） 24箱 味の素AGF 送料無料
¥ 7725
福井金属工芸 丸ひも クレモナ 径4mm 300m 6511
¥ 7723
特級 ジャスミン茶 100g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7723
アールジェイ いろは 0.8L 神代色YJ-80 屋内屋外兼用
¥ 7719
アールジェイ いろは 0.8L 黒YE-80 屋内屋外兼用
¥ 7719
落札価格7752円
680 入札履歴
終了
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