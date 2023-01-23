『山下工芸(Yamasita craft) 手提盛篭膳 白竹 大 18017280【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 11時 20分に出品され03月24日 11時 20分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:W32×D30×H25cm