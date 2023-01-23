『ブリーフィング 公式正規品ID パスケース BRM191A40 MADE IN USA BLACK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 10時 09分に出品され03月29日 10時 09分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ブリーフィング] 【公式正規品】ID パスケース BRM191A40 MADE IN USA BLACK
【商品説明】
・カードポケットの数:2
・タテ10cmxヨコ11cm
・メイン素材: ナイロン
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 1050デニール バリスティックナイロン
CMR-X07M9WZW72
【サイズ】
高さ : 1.80 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 11.80 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7752円
829 入札履歴
終了
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