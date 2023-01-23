『ブリーフィング 公式正規品ID パスケース BRM191A40 MADE IN USA BLACK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 10時 09分に出品され03月29日 10時 09分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ブリーフィング] 【公式正規品】ID パスケース BRM191A40 MADE IN USA BLACK



【商品説明】

・カードポケットの数:2

・タテ10cmxヨコ11cm

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 1050デニール バリスティックナイロン

CMR-X07M9WZW72

【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。