『ゼンスイ マルチカラーLED 600【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 01時 04分に出品され04月08日 01時 04分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゼンスイ マルチカラーLED 600
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :6.8×60×2.4cm
・本体重量:0.345kg
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 62.90 cm
重量 : 810.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7752円
568 入札履歴
終了
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