『テトラ (Tetra) UV-120専用カートリッジ テトラ フィルター パーツ 水槽【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 07時 10分に出品され03月11日 07時 10分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Tetra」より引用"



【商品名】

テトラ (Tetra) UV-120専用カートリッジ テトラ フィルター パーツ 水槽



【商品説明】

・テトラ (Tetra) UV-120専用カートリッジ テトラ フィルター パーツ 水槽

・原産国:中華人民共和国

・本体の取扱説明書をご参照の上、お取替えください。

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18×10.5×33.5cm

・本体重量:71g



【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 34.40 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。