『アクアシステム アクシー ファインスポット LED 10W ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 16時 04分に出品され04月01日 16時 04分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アクアシステム アクシー ファインスポット LED 10W ホワイト



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 10.10 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。