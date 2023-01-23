『?応修理交換用 NEC (LaVie G タイプL) GL247F/EV PC-GL247FEGV 液晶パネル【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 09時 30分に出品され03月18日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
?応修理交換用 NEC (LaVie G タイプL) GL247F/EV PC-GL247FEGV 液晶パネル
【商品説明】
・サイズ：15.6インチ
・光源種類 :LED
・表面処理：光沢非光沢、必要なものがあれば、お買いになるのは光沢、それとも非光沢をメールでお知らせください。
・解像度:1366x768
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7752円
449 入札履歴
終了
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