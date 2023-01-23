『?応修理交換用 NEC (LaVie G タイプL) GL247F/EV PC-GL247FEGV 液晶パネル【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 09時 30分に出品され03月18日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

?応修理交換用 NEC (LaVie G タイプL) GL247F/EV PC-GL247FEGV 液晶パネル



【商品説明】

・サイズ：15.6インチ

・光源種類 :LED

・表面処理：光沢非光沢、必要なものがあれば、お買いになるのは光沢、それとも非光沢をメールでお知らせください。

・解像度:1366x768



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。