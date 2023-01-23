『レグラスポニックス 300Hセット 寿工芸 new【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 22時 58分に出品され03月06日 22時 58分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 寿工芸 レグラスポニックス 300Hセット 【商品説明】 ?本体重量:8kg?本体サイズ (幅X奥行X高さ) :30×30×45cm?原産国:中華人民共和国 【サイズ】 高さ : 35.50 cm 横幅 : 39.50 cm 奥行 : 50.50 cm 重量 : 9.56 kg ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。