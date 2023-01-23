『ANYCOOL 財布 メンズ 長財布 本革 大容量 YKKファスナー 一流の財布職人が作る レディース財布 ウォレット 牛革 小銭入れ サイ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 05時 18分に出品され04月08日 05時 18分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ANYCOOL 財布 メンズ 長財布 本革 大容量 YKKファスナー 一流の財布職人が作る レディース財布 ウォレット 牛革 小銭入れ サイ
【商品説明】
・【仕様?収納スペース】19.5cm×9.8×3.1cm，重さ約219g。手に収まるコンパクト設計！カード入れ×13、小銭入れ×1、お札いれ×3/フリーポケット×３。
・【大容量＆YKKファスナー付き】 男女に問わず、大人が選ぶ栃木レザー財布ですAnycool財布は表地と内地は栃木牛革を採用して、裏地にはナイロン素材となります。YKKファフナーとこだわりの縫製も欠かせないです。時間に経つと、表面に光沢感が溢れていきます。また、大容量の財布で、小銭入れやカードいれのスペースもたくさんつきます。
・【最高の栃木レザー使用】 国内屈指の技術を誇るタンナー"栃木レザー"のフルベジタブルタンニングレザーを使
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 21.80 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7752円
605 入札履歴
終了
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