『ANYCOOL 財布 メンズ 長財布 本革 大容量 YKKファスナー 一流の財布職人が作る レディース財布 ウォレット 牛革 小銭入れ サイ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 05時 18分に出品され04月08日 05時 18分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ANYCOOL 財布 メンズ 長財布 本革 大容量 YKKファスナー 一流の財布職人が作る レディース財布 ウォレット 牛革 小銭入れ サイ



【商品説明】

・【仕様?収納スペース】19.5cm×9.8×3.1cm，重さ約219g。手に収まるコンパクト設計！カード入れ×13、小銭入れ×1、お札いれ×3/フリーポケット×３。

・【大容量＆YKKファスナー付き】 男女に問わず、大人が選ぶ栃木レザー財布ですAnycool財布は表地と内地は栃木牛革を採用して、裏地にはナイロン素材となります。YKKファフナーとこだわりの縫製も欠かせないです。時間に経つと、表面に光沢感が溢れていきます。また、大容量の財布で、小銭入れやカードいれのスペースもたくさんつきます。

・【最高の栃木レザー使用】 国内屈指の技術を誇るタンナー"栃木レザー"のフルベジタブルタンニングレザーを使



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 21.80 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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財布、帽子、ファッション小物 タグ ANYCOOL

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