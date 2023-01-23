多機能防災缶ゆうぺーる缶基本セット 金属製 (黒)【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

多機能防災缶ゆうぺーる缶基本セット 金属製 (黒)



【商品説明】

・ゆうぺーる内のスペースは約10％がトイレセットで残りの約90％には防災用備蓄品や必要品など沢山収納できます。

・ペール缶本体にビニールを張り、洋式便座を取付けるだけで洋式トイレに早がわりします。

・日常生活に安心を！ゆうぺーるは様々なシーンでお使いいただけます。

・最も多機能実用的でしかも安価な携帯洋式トイレです。何度でも、何年でも洋式トイレとして使用することが出来ます。

・洋式便座はゆうぺーる本体に収納できトイレに見えません。普段は、椅子・物入れとして身近なところに置き使用することが出来ます。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。