『多機能防災缶ゆうぺーる缶基本セット 金属製 (黒)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 09分に出品され03月27日 18時 09分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
多機能防災缶ゆうぺーる缶基本セット 金属製 (黒)
【商品説明】
・ゆうぺーる内のスペースは約10％がトイレセットで残りの約90％には防災用備蓄品や必要品など沢山収納できます。
・ペール缶本体にビニールを張り、洋式便座を取付けるだけで洋式トイレに早がわりします。
・日常生活に安心を！ゆうぺーるは様々なシーンでお使いいただけます。
・最も多機能実用的でしかも安価な携帯洋式トイレです。何度でも、何年でも洋式トイレとして使用することが出来ます。
・洋式便座はゆうぺーる本体に収納できトイレに見えません。普段は、椅子・物入れとして身近なところに置き使用することが出来ます。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7752円
844 入札履歴
終了
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