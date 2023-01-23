『イスカ(ISUKA) 寝袋 ウルトラライト グリーン 最低使用温度10度【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 19時 09分に出品され04月12日 19時 09分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イスカ(ISUKA) 寝袋 ウルトラライト グリーン 最低使用温度10度
【商品説明】
・カラー : グリーン
・サイズ : 肩幅80×全長202cm
・中綿量 : 160g
・収納サイズ : 直径12.5×27cm
・対応温度 : 10
・構造 : シングル構造 、ゆったりした足元、YKKコイルジッパー
・生地 : 表ナイロン100%、裏ポリエステル100%
・重量 : 630g
【サイズ】
高さ : 13.20 cm
横幅 : 18.40 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7752円
567 入札履歴
終了
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