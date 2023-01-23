『イスカ(ISUKA) 寝袋 ウルトラライト グリーン 最低使用温度10度【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 19時 09分に出品され04月12日 19時 09分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イスカ(ISUKA) 寝袋 ウルトラライト グリーン 最低使用温度10度



【商品説明】

・カラー : グリーン

・サイズ : 肩幅80×全長202cm

・中綿量 : 160g

・収納サイズ : 直径12.5×27cm

・対応温度 : 10

・構造 : シングル構造 、ゆったりした足元、YKKコイルジッパー

・生地 : 表ナイロン100%、裏ポリエステル100%

・重量 : 630g



【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 18.40 cm

奥行 : 29.60 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。