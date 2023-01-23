『GIRL ガール スケートボード スケボー デッキ 8.25 SANRIO TOKYO SPEED DECK Bannerot SKATE【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 14時 38分に出品され04月03日 14時 38分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GIRL ガール スケートボード スケボー デッキ 8.25" SANRIO TOKYO SPEED DECK Bannerot SKATE
【商品説明】
・サイズ:7.25"
・スタープレイヤーが勢揃いしている説明不要のビックカンパニーGIRL。お馴染みの女子マークは今やブランドアイコンとして長年愛されいます。
・大人気のサンリオとのコラボデッキ！
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7752円
280 入札履歴
終了
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