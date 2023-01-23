『GIRL ガール スケートボード スケボー デッキ 8.25 SANRIO TOKYO SPEED DECK Bannerot SKATE【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 14時 38分に出品され04月03日 14時 38分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GIRL ガール スケートボード スケボー デッキ 8.25" SANRIO TOKYO SPEED DECK Bannerot SKATE



【商品説明】

・サイズ:7.25"

・スタープレイヤーが勢揃いしている説明不要のビックカンパニーGIRL。お馴染みの女子マークは今やブランドアイコンとして長年愛されいます。

・大人気のサンリオとのコラボデッキ！



【サイズ】

高さ :

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。