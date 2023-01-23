『TOOLS ニットケース EASY DETACHABLE 94 LONG カラー 88【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 20時 20分に出品され04月11日 20時 20分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サーフボードケース

【商品名】

TOOLS ニットケース EASY DETACHABLE 94 LONG カラー 88



【商品説明】

・サイズ: 約2870x540mm



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 31.60 cm

奥行 : 48.60 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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