『クルージング用 SATORI SOFT WHEEL サトリ ソフトウィール LOWRIDERS CRUISER クリア 52mm スケートボ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 06時 35分に出品され03月09日 06時 35分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スケートボード、ステッカー

【商品名】

クルージング用 SATORI SOFT WHEEL サトリ ソフトウィール LOWRIDERS CRUISER クリア 52mm スケートボ



【商品説明】

・なし



【サイズ】

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