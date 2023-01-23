『ブリヂストン(BRIDGESTONE) 21TOURB ツアーB JGR ホワイト J1WX12 ゴルフボール 公認球 (２ダース)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 04時 03分に出品され03月31日 04時 03分に終了予定です。即決価格は7,751円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【梱包目安サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 19.50 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【商品説明】

