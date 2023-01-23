『コールマン(Coleman) 寝袋 ファミリー2in1 C10 使用可能温度10度 封筒型 2000027256【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 18時 13分に出品され03月24日 18時 13分に終了予定です。即決価格は7,751円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) 寝袋 ファミリー2in1 C10 使用可能温度10度 封筒型 2000027256
【商品説明】
・サイズ:使用時/約168×190cm、分割時/約84×190cm、収納時/約直径30×42cm
・使用可能温度:5度以上
・快適温度:10度
・材質:表地・裏地/ポリエステル(起毛仕上)、中綿/ポリエステル
・重量:約3kg
【サイズ】
高さ : 30.40 cm
横幅 : 32.40 cm
奥行 : 42.60 cm
重量 : 3.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7751円
19 入札履歴
終了
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